Даниил Медведев впервые в карьере стал второй ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 15 марта российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере поднялся на вторую строчку. Вчера, 14 марта, он стал победителем турнира в Марселе. В финале Даниил обыграл француза Пьер-Юга Эрбера в трех сетах со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.



Рейтинг АТР. 15 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 008

2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9940

3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9670

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8625

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6765

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 6375

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5635

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 5011

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3640

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453

...

22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2200

...42 (45). Аслан Карацев (Россия) — 1395.