Даниил Медведев впервые в карьере стал второй ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 15 марта российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере поднялся на вторую строчку. Вчера, 14 марта, он стал победителем турнира в Марселе. В финале Даниил обыграл француза Пьер-Юга Эрбера в трех сетах со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.
Рейтинг АТР. 15 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 008
2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9940
3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9670
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8625
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6765
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 6375
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5635
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 5011
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3640
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453
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22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 2200
...42 (45). Аслан Карацев (Россия) — 1395.
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