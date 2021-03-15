Александр Бублик поднялся на 9-ю строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-5 — трое россиян
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 15 марта венгр Мартон Фучович поднялся на 7-ю строчку, представитель Казахстана Александр Бублик — на 9-ю. В первую пятёрку входят россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев.
Чемпионская гонка ATP. 15 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2140
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1950
3 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 1260
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1060
5 (5). Аслан Карацев (Россия) — 765
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 495
7 (9). Мартон Фучович (Венгрия) — 465
8 (7). Диего Шварцман (Аргентина) — 460
9 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 430
10 (8). Александр Зверев (Германия) — 425
...
20 (21). Карен Хачанов (Россия) — 315
...87 (265). Евгений Тюрнев (Россия) — 95.
Даниил Медведев впервые в карьере стал второй ракеткой мира
Юбилей Даниила Медведева. В Марселе россиянин завоевал 10-й титул в карьере
Даниил Медведев начал новую победную серию, выиграв в Марселе 4 матча подряд, а вместе с этим и свой 10-й трофей. Видеообзор.
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