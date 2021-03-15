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Александр Бублик поднялся на 9-ю строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-5 — трое россиян

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 15 марта венгр Мартон Фучович поднялся на 7-ю строчку, представитель Казахстана Александр Бублик — на 9-ю. В первую пятёрку входят россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев.



Чемпионская гонка ATP. 15 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2140

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1950

3 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 1260

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1060

5 (5). Аслан Карацев (Россия) — 765

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 495

7 (9). Мартон Фучович (Венгрия) — 465

8 (7). Диего Шварцман (Аргентина) — 460

9 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 430

10 (8). Александр Зверев (Германия) — 425

...

20 (21). Карен Хачанов (Россия) — 315

...87 (265). Евгений Тюрнев (Россия) — 95.

Даниил Медведев впервые в карьере стал второй ракеткой мира