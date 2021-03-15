Тэйлор Таунсенд впервые стала мамой

24-летняя американская теннисистка Тэйлор Таунсенд родила ребёнка. Мальчика назвали Адин Обри.

Таунсенд поделилась приятной новостью в своём «инстаграме», выложив в сторис счастливые фото. «Он – идеальный», — отметила новоиспечённая мама.

Первое фото Тэйлор Таунсенд с сыном Фото: https://instagram.com/tay_taytownsend?igshid=1wapyompwmbra

Тэйлор сообщила о беременности в октябре 2020 года, в парном финале US Open она выступала, находясь в положении.

Тэйлор Таунсенд – бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге, победительница турнира WTA в парном разряде и юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.