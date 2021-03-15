Роджер Федерер: Олимпиада в Токио – основная цель для меня
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, какое значение для него имеют грядущие летние Олимпийские игры в Токио.
«Олимпиада – основная цель для меня. К сожалению, я пропустил Олимпийские игры в Рио в 2016 году из-за травмы левого колена. Надеюсь, вернусь на Олимпиаде в Токио. Важно, чтобы к тому времени я полностью пришёл в форму и чтобы вопросов к моему колену уже не возникало», — приводит слова швейцарца Tennis World USA.
Роджер Федерер – олимпийский чемпион Пекина (2008 г.) в парном разряде, золотую медаль он выиграл вместе с соотечественником Стэном Вавринкой. А также серебряный призёр Олимпийских игр в Лондоне (2012 г.) в одиночном разряде, там швейцарец проиграл шотландцу Энди Маррею.
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