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Роджер Федерер: Олимпиада в Токио – основная цель для меня

Роджер Федерер: Олимпиада в Токио – основная цель для меня
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, какое значение для него имеют грядущие летние Олимпийские игры в Токио.

«Олимпиада – основная цель для меня. К сожалению, я пропустил Олимпийские игры в Рио в 2016 году из-за травмы левого колена. Надеюсь, вернусь на Олимпиаде в Токио. Важно, чтобы к тому времени я полностью пришёл в форму и чтобы вопросов к моему колену уже не возникало», — приводит слова швейцарца Tennis World USA.

Роджер Федерер – олимпийский чемпион Пекина (2008 г.) в парном разряде, золотую медаль он выиграл вместе с соотечественником Стэном Вавринкой. А также серебряный призёр Олимпийских игр в Лондоне (2012 г.) в одиночном разряде, там швейцарец проиграл шотландцу Энди Маррею.

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