Первая ракетка мира в парном разряде белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала фото в купальнике.
Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко
На минувшей неделе Соболенко уступила испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-100 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:3, 3:6, 2:6.
В феврале Арина и бельгийка Элисе Мертенс выиграли Открытый чемпионат Австралии в парном разряде. В финальном матче теннисистки, посеянные под вторым номером, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову (3) в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Для Соболенко и Мертенс это второй титул на турнирах «Большого шлема» в парном разряде в карьере. В 2019 году они выиграли Открытый чемпионат США.
В одиночном рейтинге WTA Соболенко занимает восьмую строчку.
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