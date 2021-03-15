Тим: никто же не спрашивает, значила ли победа на ТБШ меньше до «Большой тройки»

Четвёртая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим ответил критикам, считающим его победу на Открытом чемпионате США 2020 года незначительной из-за отсутствия на тех соревнованиях представителей «Большой тройки»: швейцарца Роджера Федерера, серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.

Федерер отсутствовал из-за травмы колена, Надаль решил не играть, а Джокович был дисквалифицирован в четвертьфинале после того, как случайно ударил линейного судью теннисным мячом.

«У меня есть титул – вот всё, что имеет значение. Конечно же, Большая тройка есть Большая тройка. Но ведь и до них было время, до середины 2000-х, никто же не спрашивает, значила ли тогда победа на турнире «Большого шлема» меньше, больше или так же, как сейчас.

Титул «Большого шлема» всегда имеет одинаковое значение, и не нужно что-то придумывать. Потому что есть трофей и ты, не имеет значения, кого ты обыграл, кто не участвовал в борьбе и так далее, это не важно», — приводит слова Тима Sportskeeda.

В финале US Open Доминик одолел немца Александра Зверева со счётом в пяти сетах 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). Для Тима этот титул стал первым в карьере на соревнованиях «Большого шлема».

Тим: я до сих пор большой фанат Федерера, поэтому очень рад, что он вернулся в тур