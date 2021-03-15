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Тим: никто же не спрашивает, значила ли победа на ТБШ меньше до «Большой тройки»

Тим: никто же не спрашивает, значила ли победа на ТБШ меньше до «Большой тройки»
Теннис / ATP 0
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Четвёртая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим ответил критикам, считающим его победу на Открытом чемпионате США 2020 года незначительной из-за отсутствия на тех соревнованиях представителей «Большой тройки»: швейцарца Роджера Федерера, серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.

Федерер отсутствовал из-за травмы колена, Надаль решил не играть, а Джокович был дисквалифицирован в четвертьфинале после того, как случайно ударил линейного судью теннисным мячом.

«У меня есть титул – вот всё, что имеет значение. Конечно же, Большая тройка есть Большая тройка. Но ведь и до них было время, до середины 2000-х, никто же не спрашивает, значила ли тогда победа на турнире «Большого шлема» меньше, больше или так же, как сейчас.

Титул «Большого шлема» всегда имеет одинаковое значение, и не нужно что-то придумывать. Потому что есть трофей и ты, не имеет значения, кого ты обыграл, кто не участвовал в борьбе и так далее, это не важно», — приводит слова Тима Sportskeeda.

В финале US Open Доминик одолел немца Александра Зверева со счётом в пяти сетах 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). Для Тима этот титул стал первым в карьере на соревнованиях «Большого шлема».

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