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Стефанос Циципас задорно станцевал с юной теннисисткой. Видео

Стефанос Циципас задорно станцевал с юной теннисисткой. Видео
Теннис / ATP 0

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас продемонстрировал недюжинный танцевальный талант.

В «инстаграме» известной теннисной академии «Муратоглу» появилось видео, где Циципас вместе с юной воспитанницей задорно танцует в тренажёрном зале. Стефанос входит в «суперкоманду» академии, на базе которой и проводит свои тренировки.

Пост доступен в «инстаграме» Mouratoglou Tennis Academy.

Ранее грек возглавил сетку турнира категории ATP-500, который стартует в Акапулько (Мексика) сегодня, 15 марта. В первом матче Циципас сразится с представителем Франции Бенуа Пэром.

Призовой фонд турнира составил $1 204 960. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль.

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