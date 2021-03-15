Стефанос Циципас задорно станцевал с юной теннисисткой. Видео

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас продемонстрировал недюжинный танцевальный талант.

В «инстаграме» известной теннисной академии «Муратоглу» появилось видео, где Циципас вместе с юной воспитанницей задорно танцует в тренажёрном зале. Стефанос входит в «суперкоманду» академии, на базе которой и проводит свои тренировки.

Пост доступен в «инстаграме» Mouratoglou Tennis Academy.

Ранее грек возглавил сетку турнира категории ATP-500, который стартует в Акапулько (Мексика) сегодня, 15 марта. В первом матче Циципас сразится с представителем Франции Бенуа Пэром.

Призовой фонд турнира составил $1 204 960. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль.