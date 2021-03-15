«Работа окупается». Медведев отреагировал на вторую строчку рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев после попадания на вторую строчку рейтинга ATP выложил в своём «инстаграме» мотивационный пост.

«Работа окупается», — написал Медведев под картинкой, созданной пресс-службой ATP в честь достижения россиянина.

Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.

На пост Даниила отреагировали: грузинский теннисист Николоз Басилашвили, он оставил в комментариях смайлы «аплодисменты», а также бывший российский футболист Александр Кержаков, тренер «Томи» написал: «Поздравляю».

Вчера, 14 марта Даниил Медведев стал победителем турнира категории АТР-250 в Марселе (Франция). В финальном матче Даниил в трех сетах со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 обыграл французского теннисиста Пьер-Юга Эрбера. Это десятый титул Медведева в карьере.