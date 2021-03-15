Кудерметова – о последствиях карантина в Австралии: появились мини-травмы

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как на неё повлиял жёсткий двухнедельный карантин в Мельбурне (Австралия).

Напомним, Кудерметова и её супруг летели на одном самолёте с Белиндой Бенчич и её тренером, чей тест на коронавирус дал положительный результат. После этого, 17 января организаторы Australian Open посадили 72 теннисиста на строгий карантин.

«В Австралии нас посадили на двухнедельный карантин без права тренировок. Мы каждый день сдавали тест и чувствовали себя как в тюрьме. Мне кажется, это сказалось на следующих результатах. Появились мини-травмы после этих двух недель. Мы старались заниматься в номере фитнесом, но практики на корте не хватало», — приводит слова спортсменки «РИА Новости».

Кудерметова примет участие на турнире WTA, который стартует в Санкт-Петербурге сегодня, 15 марта.

«В Петербурге с тестированием на коронавирус всё проще — вечером в день прилёта сдали тест и утром могли тренироваться», — добавила россиянка.

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