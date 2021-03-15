38-летний Томми Робредо впервые стал отцом

Экс пятая ракетка мира 38-летний испанец Томми Робредо и его супруга Патрисия впервые стали родителями. 13-го марта Патрисия родила девочку, которую назвали Алексия.
Радостной новостью поделился новоиспечённый отец. В своём «инстаграме» он выложил милое фото с подписью: «13.03.2021 в 22:20, эти цифры изменили нашу жизнь навсегда! Добро пожаловать в семью, Алексия».
Пост доступен в «инстаграме» Томми Робредо.
Томми и Патрисия обручились в ноябре 2019 года.
В настоящее время 38-летний Робредо занимает 220-ю строчку в рейтинге ATP. Свой последний турнир категории АТР он выиграл в 2013 году. Томми поднимался на 5-ю строчку рейтинга, впервые заняв её 28 августа 2006 года, и был в четвертьфиналах всех турниров «Большого шлема», кроме Уимблдона. При этом на «Ролан Гаррос» он 5 раз доходил до этой стадии.
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