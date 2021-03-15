Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вера Звонарёва: нужно было найти баланс между атакой и терпением

Вера Звонарёва: нужно было найти баланс между атакой и терпением
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва, получившая уайлд-кард от организаторов, прокомментировала победу над представительницей Австралии Ариной Родионовой (6:1, 6:3) в первом круге турнира в Санкт-Петербурге.

«Арина – непростой соперник, этот корт ей подходит, она очень здорово использовала свои резаные удары. Мне нужно было найти баланс между атакой и терпением. Мне кажется, в начале второго сета я немного поторопилась, стала проигрывать, но затем собралась и сумела выиграть, найдя свой ритм.

Следующая соперница Фиона Ферро — замечательная теннисистка. Не смотрю сетку, поэтому не думала насчёт следующего матча, поэтому буду восстанавливаться перед встречей, она будет интересным испытанием для меня», — приводит слова Звонарёвой пресс-служба турнира.

Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
«Всегда любовалась маминой медалью». Как Олимпиада-80 связала хоккей на траве и теннис
Звонарёва, Агасси, Петрова, Кузнецова и другие звёзды тенниса – продолжатели олимпийских династий.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021