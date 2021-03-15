Вера Звонарёва: нужно было найти баланс между атакой и терпением

Российская теннисистка Вера Звонарёва, получившая уайлд-кард от организаторов, прокомментировала победу над представительницей Австралии Ариной Родионовой (6:1, 6:3) в первом круге турнира в Санкт-Петербурге.
«Арина – непростой соперник, этот корт ей подходит, она очень здорово использовала свои резаные удары. Мне нужно было найти баланс между атакой и терпением. Мне кажется, в начале второго сета я немного поторопилась, стала проигрывать, но затем собралась и сумела выиграть, найдя свой ритм.
Следующая соперница Фиона Ферро — замечательная теннисистка. Не смотрю сетку, поэтому не думала насчёт следующего матча, поэтому буду восстанавливаться перед встречей, она будет интересным испытанием для меня», — приводит слова Звонарёвой пресс-служба турнира.
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