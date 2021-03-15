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Серена Уильямс продаёт особняк в Беверли-Хиллз за $ 7,5 млн

Серена Уильямс продаёт особняк в Беверли-Хиллз за $ 7,5 млн
Теннис / WTA 0

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс выставила на продажу один из своих роскошных домов — виллу в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Стоимость дома в испанском стиле оценивается в $ 7,5 млн, сообщает Architectural Digest.

Американка купила эту недвижимость в конце 2017 года за $ 6,7 млн. Площадь трёхэтажного дома с пятью спальнями составляет 6 000 квадратных футов (около 557 квадратных метров). В особняке есть такие удобства как винный погреб с автоматическим контролем температуры, мраморный бар, тренажёрный зал и огромный бассейн.

Серена практически не использовала виллу в качестве своей резиденции. Гораздо больше времени Она проводит в поместье во Флориде, где живёт вместе с мужем и дочерью.

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