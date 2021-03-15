Маррей и Калинская получили уайлд-кард на турнир в Майами

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир Miami Open, который пройдёт с 24 марта по 4 апреля, сообщает пресс-служба соревнований.

Маррей, который в последний раз играл на «Мастерсе» в Майами в 2016 году, является двукратным победителем этого турнира. Он завоевал титул в 2009 и 2013 годах. Кроме того, он выходил в финал соревнований в 2012 и 2015 годах.

Также уайлд-кард получили испанец Карлос Алкарас Гарфия, британец Джек Дрэйпер, француз Юго Гастон и американец Майкл Ммо.

Специальные приглашения организаторов в женскую сетку получили россиянка Анна Калинская, хорватка Ана Конюх, австралийка Сторм Сэндерс, американка Катрина Скотт, египтянка Маяр Шериф и две китаянки — Сиюй Ван и Синьюй Ван.