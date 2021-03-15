Маррей и Калинская получили уайлд-кард на турнир в Майами

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей получил уайлд-кард на турнир Miami Open, который пройдёт с 24 марта по 4 апреля, сообщает пресс-служба соревнований.
Маррей, который в последний раз играл на «Мастерсе» в Майами в 2016 году, является двукратным победителем этого турнира. Он завоевал титул в 2009 и 2013 годах. Кроме того, он выходил в финал соревнований в 2012 и 2015 годах.
Также уайлд-кард получили испанец Карлос Алкарас Гарфия, британец Джек Дрэйпер, француз Юго Гастон и американец Майкл Ммо.
Специальные приглашения организаторов в женскую сетку получили россиянка Анна Калинская, хорватка Ана Конюх, австралийка Сторм Сэндерс, американка Катрина Скотт, египтянка Маяр Шериф и две китаянки — Сиюй Ван и Синьюй Ван.
- 15 марта 2021
-
22:11
-
21:16
-
20:49
-
19:09
-
17:06
-
16:16
-
15:50
-
15:01
-
14:33
-
13:01
-
12:53
-
11:42
-
10:42
-
10:10
-
09:40
-
09:20
-
08:48
-
08:43
-
08:35
-
08:27
- 14 марта 2021
-
22:57
-
21:49
-
20:33
-
19:49
-
19:15
-
18:59
-
18:27
-
18:22
-
17:16
-
11:19
-
09:15
-
07:29
- 13 марта 2021
-
22:02
-
21:49
-
19:52