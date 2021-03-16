Александр Зверев уверенно прошёл во второй круг турнира в Акапулько, Чилич выбыл

Седьмая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев (2) уверенно обыграл 17-летнего испанца Карлоса Алкараса Гарфию со счётом 6:3, 6:1 и вышел во второй круг турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика). На следующем этапе Зверев сразится с сербом Ласло Джере. Встреча пройдёт 17 марта в 19:00 по мск.

Ещё одному опытному игроку хорвату Марину Чиличу не удалось преодолеть первый круг соревнований, он проиграл американцу Себастьяну Корде, получившему уайлд-кард от организаторов, со счётом 5:7, 2:6. Хорват реализовал лишь 3 брейк-поинта из 15.

Турнир в Акапулько пройдёт с 15 по 20 марта, его призовой фонд составил $1 204 960. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль.