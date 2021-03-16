Анна Дмитриева: Марсель стал для Медведева разминкой перед серьёзными сражениями

18-кратная чемпионка СССР по теннису комментатор Анна Дмитриева поделилась мыслями о победе россиянина Даниила Медведева на турнире ATP-250 в Марселе (Франция).
В финальном матче соревнований Медведев со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 обыграл француза Пьер-Юга Эрбера. Это десятый титул Медведева в карьере.
«Надеялась, финал закончится в двух сетах, но было ощущение, что Даниил не спешит, потому что у него был запас по очкам. Конечно, Эрбер тоже очень хотел выиграть первый титул в одиночном разряде. Создал Даниилу проблемы, это один из самых неудобных соперников для Медведева во всём туре. Но класс и уровень Медведева всё же позволили ему взять титул. Этот турнир для россиянина стал скорее разминкой перед серьёзными сражениями. Впереди турнир серии «Мастерс» в Майами, где соберутся все сильнейшие. Марсель был для того, чтобы Медведев держал себя в тонусе и понял, в каких моментах его игра нуждается в корректировке», — рассказала Дмитриева «Известиям».
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