Игорь Куницын: в полный сезон у Медведева есть шансы стать первой ракеткой мира

Даниил Медведев ворвался в топ-2 и может сместить Джоковича с трона ещё до «Ролан Гаррос»

Став 2-й ракеткой мира, Даниил Медведев разрушил 15-летнее доминирование «Большой четвёрки» в рейтинге. А ведь первый номер тоже близко!