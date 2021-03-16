Игорь Куницын: в полный сезон у Медведева есть шансы стать первой ракеткой мира

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын оценил шансы россиянина Даниила Медведева сдвинуть серба Новака Джоковича с первой строчки рейтинга ATP в текущем сезоне.
Вчера, 15 марта, Медведев впервые в карьере стал второй ракеткой мира.
«Безусловно, возможность возглавить рейтинг ATP зависит не только от игры Даниила, но и от многих факторов, в том числе от результатов Джоковича. Если Новак станет побеждать на основных турнирах, то будет тяжело его догнать. Плюс неизвестно, каким получится календарь турниров, будет ли сезон полным. Очень много вводных данных, но при наличии полного сезона на травяных кортах и харде в Америке, безусловно, у Даниила есть шансы быть первой ракеткой мира. На харде Даня в последнее время устанавливал всевозможные рекорды», — приводят слова Куницына «Известия».
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