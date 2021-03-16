Дамир Джумхур: прочитал, будто я хотел кого-то убить. Вы хоть понимаете, что это значит?

Боснийский теннисист Дамир Джумхур высказался по поводу своей дисквалификации в матче турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика) с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.
На официальном сайте ATP дисквалификацию подтвердили, однако не указали её причину. Очевидцы сообщили, что Джумхур был недоволен решениями линейного судьи, пререкался с основным арбитром и сказал ему: «Я хочу убить тебя». После этого он покинул матч.
Босниец отреагировал на сообщения СМИ в своём «инстаграме».
«Дорогие медиа, если вы передаёте новости, то хотя бы старайтесь делать это точно. Дамира Джумхура не дисквалифицировали. Дамир Джумхур добровольно ушёл с корта из-за поведения и решений судьи, которые были необъективными и неправильными.
Ещё одна важная вещь, которую я прочитал на некоторых порталах, – это то, что я угрожал кого-то убить. Вы хоть понимаете, что это значит? Откуда вообще исходит такое злостное желание говорить подобные вещи? Медиа должны передавать информацию точно и объективно, но в этот раз это требование соблюдено не было.
Тем не менее я хочу принести извинения своей семье и любимым людям, и, конечно, болельщикам. Я повёл себя эмоционально, не проявил силу. Я снова показал, что такие вещи способны пробуждать во мне худшие стороны и слабость», — написал Дамир у себя в «сториз».
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