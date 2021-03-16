Серена Уильямс в паре с дочерью вышла на корт в роскошном платье и на каблуках

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс поделилась в своём «инстаграме» серией милых снимков с дочерью Олимпией. Титулованная теннисистка абсолютна счастлива в роли матери.
На фотографиях Серена и дочь, обе – в роскошных платьях, держат в руках теннисные ракетки. Локацией для съёмки стал домашний корт Уильямс.
Образы Серены и Олимпии можно оценить в «инстаграме» Серены Уильямс.
В комментариях к публикации абсолютное единогласие: подписчики восхищаются внешним видом Серены, отмечают, сходство дочери с матерью и предсказывают Олимпии большое будущее.
На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Уильямс дошла до полуфинала, где проиграла японке Наоми Осаке в двух сетах со счётом 3:6, 4:6. Японская теннисистка стала победителем Australian Open 2021. В финале Осака уверенно обыграла американку Дженнифер Брэйди. Матч закончился со счётом 6:4, 6:2.
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