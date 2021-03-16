Рублёв: я забыл поздравить Медведева после Марселя, но он всё знает

Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил прогресс соотечественника Даниила Медведева, который вчера, 15 марта, впервые в карьере занял вторую строчку рейтинга ATP.

Тем самым Медведев стал первым за более чем 15 лет теннисистом, сумевшим ворваться в топ-2 рейтинга ATP без учёта «Большой четвёрки» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея.

«Если честно, я забыл поздравить Даню после Марселя. Но он обо всём знает, потому что ещё во время Открытого чемпионата Австралии я ему говорил, что он делает невероятные вещи.

Я правда очень сильно уважаю Даниила как спортсмена», — рассказал 23-летний Рублёв в эфире Tennis Channel.

Самому Рублёву сегодня, 16 марта, предстоит встреча с финном Эмилем Руусувуори во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ). Она стартует в 15:00 по мск.