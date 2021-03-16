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Аслан Карацев пробился в третий круг турнира в Дубае, обыграв британца Эванса

Аслан Карацев пробился в третий круг турнира в Дубае, обыграв британца Эванса
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В трёх сетах он обыграл британца Даниэля Эванса (12) со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа и 22 минуты. Карацев 12 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Эванса 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейка из 10.

Отметим, что Аслан Карацев получил от организаторов турнира уайлд-кард. В третий круг соревнований Аслан вышел на представителя Италии Лоренцо Сонего (17).

Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим (1). Действующий обладатель титула – первая ракетка мира, серб Новак Джокович.

Дубай (м). 2-й круг
16 марта 2021, вторник. 12:10 МСК
Аслан Карацев
42
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 4
         
Даниэль Эванс
28
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
В городах, где жил Аслан Карацев, надо не название улиц менять, а строить бесплатные корты
Карацев не добрался до финала Australian Open – 2021, но всё равно совершил спортивный подвиг. Какая же награда ждёт героя?
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