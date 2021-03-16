Аслан Карацев пробился в третий круг турнира в Дубае, обыграв британца Эванса

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В трёх сетах он обыграл британца Даниэля Эванса (12) со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа и 22 минуты. Карацев 12 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Эванса 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейка из 10.

Отметим, что Аслан Карацев получил от организаторов турнира уайлд-кард. В третий круг соревнований Аслан вышел на представителя Италии Лоренцо Сонего (17).

Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим (1). Действующий обладатель титула – первая ракетка мира, серб Новак Джокович.