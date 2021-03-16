Аслан Карацев пробился в третий круг турнира в Дубае, обыграв британца Эванса
Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В трёх сетах он обыграл британца Даниэля Эванса (12) со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа и 22 минуты. Карацев 12 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Эванса 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейка из 10.
Отметим, что Аслан Карацев получил от организаторов турнира уайлд-кард. В третий круг соревнований Аслан вышел на представителя Италии Лоренцо Сонего (17).
Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим (1). Действующий обладатель титула – первая ракетка мира, серб Новак Джокович.
Дубай (м). 2-й круг
16 марта 2021, вторник. 12:10 МСК
42
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
28
Даниэль Эванс
Д. Эванс
В городах, где жил Аслан Карацев, надо не название улиц менять, а строить бесплатные корты
Карацев не добрался до финала Australian Open – 2021, но всё равно совершил спортивный подвиг. Какая же награда ждёт героя?
Рекомендуем вам
- 16 марта 2021
-
15:38
-
15:16
-
15:03
-
14:43
-
14:30
-
13:21
-
10:46
-
10:18
-
10:05
-
09:48
-
09:24
- 15 марта 2021
-
23:43
-
22:11
-
21:16
-
20:49
-
19:09
-
17:06
-
16:16
-
15:50
-
15:01
-
14:33
-
13:01
-
12:53
-
11:42
-
10:42
-
10:10
-
09:40
-
09:20
-
08:48
-
08:43
-
08:35
-
08:27
- 14 марта 2021
-
22:57
-
21:49
-
20:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам