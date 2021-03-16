Рахимова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, где сразится с Кудерметовой

Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла соотечественницу Дарью Мишину, получившую уайлд-кард от организаторов, в матче первого круга турнира WTA-500 в Санкт-Петербурге. Счёт встречи 6:1, 6:7 (2:7), 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. На счету Рахимовой 2 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. Её соперница 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 2.
Во втором круге Рахимова встретится с ещё одной россиянкой Вероникой Кудерметовой (2).
Призовой фонд соревнований составит более $ 1,8 млн. Турнир в Санкт-Петербурге продлится до 21 марта.
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