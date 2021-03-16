Медведев: надеюсь когда-нибудь добраться и до первой строчки, возможности есть

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев проанализировал свои шансы на дальнейшее движение вверх в рейтинге ATP. Вчера, 15 марта, Медведев впервые в карьере поднялся на вторую строчку теннисного тотала.

«Шансы всегда оценивать тяжело. Ты можешь только работать на тренировках и стараться выиграть каждый турнир, пусть даже это нереально. Мне действительно практически нечего защищать на грунте. За последние два года в Монте-Карло и Барселоне у меня были хорошие результаты, которые пока частично в любом случае идут в зачёт, но на «мастерсах» в Мадриде и Риме, а также на «Ролан Гаррос» я ничего не получил. Так что возможности есть. Постараюсь показывать хорошие результаты и, естественно, надеюсь когда-нибудь добраться и до первой строчки», — рассказал Медведев «Коммерсанту».