Светлана Кузнецова: у меня нет желания снова пробовать себя в паре

Российская теннисистка Светлана Кузнецова объяснила, почему теперь будет отдавать предпочтение одиночным турнирам.
«У меня нет желания снова пробовать себя в паре. Во-первых, мне важно играть с приятной напарницей. Во-вторых, в паре всё происходит быстро, всё постоянно висит на волоске. Мне хватает стресса и в одиночных матчах. Плюс у меня всегда очень долгие матчи. Я редко выигрываю в двух сетах — всегда валидольные поединки. Хочу все силы тратить на «одиночку», — приводит слова Кузнецовой РИА Новости.
35-летняя россиянка дважды выигрывала Australian Open в парном разряде — первый вместе с австралийкой Алисией Молик в 2004-м и второй с россиянкой Верой Звонарёвой в 2012-м, а также участвовала в финалах трёх остальных турниров Большого шлема.
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