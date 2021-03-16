Андрей Рублёв уверенно вышел в третий круг турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв (2) вышел в третий круг турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ), спокойно обыграв представителя Финляндии квалифаера Эмиля Руусувуори со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Рублёв 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету его соперника 6 эйсов, 6 двойных ошибок и нулевая реализация брейк-пойнтов.

На следующей стадии турнира восьмая ракетка мира встретится с победителем встречи Тейлор Фритц (США) – Николоз Басилашвили (Грузия). Она начнётся сегодня, 16 марта, в 17:35 мск.

Призовой фонд турнира составил более $ 2 млн. Действующий обладатель титула – первая ракетка мира, серб Новак Джокович.