Касаткина пробилась во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, где сразится с Саснович

Российская теннисистка Дарья Касаткина (8) пробилась во второй круг турнира WTA-500 в Санкт-Петербурге. В двух сетах она обыграла представительницу Дании Клару Таусон. Счёт встречи 6:4, 7:6 (7:0).
Матч продлился 1 час 54 минуты. На счету Касаткиной 1 эйс, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16. Её соперница 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.
Во втором круге Касаткина встретится с белоруской Александрой Саснович.
Призовой фонд соревнований составит более $ 1,8 млн.
Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 15 по 21 марта. Ранее директор соревнований Александр Медведев сообщил, что его смогут посетить более 4000 болельщиков.
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