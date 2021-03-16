Мартон Фучович вышел в третий круг турнира в Дубае, в трёх сетах обыграв Карреньо-Бусту
Венгерский теннисист Мартон Фучович вышел в третий круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга Мартон со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту.
Встреча продолжалась 2 часа и 19 минут. Фучович 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Пабло выполнил 2 эйса, ни разу не ошибался на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 5.
Следующим соперником Фучовича станет сербский теннисист Душан Лайович. Матч состоится завтра, 17 марта.
Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим (1). Действующий обладатель титула – первая ракетка мира, серб Новак Джокович. Призовой фонд соревнований составил более $ 2 млн.
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