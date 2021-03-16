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Мартон Фучович вышел в третий круг турнира в Дубае, в трёх сетах обыграв Карреньо-Бусту

Мартон Фучович вышел в третий круг турнира в Дубае, в трёх сетах обыграв Карреньо-Бусту
Теннис / ATP 0

Венгерский теннисист Мартон Фучович вышел в третий круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга Мартон со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 обыграл представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту.

Встреча продолжалась 2 часа и 19 минут. Фучович 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Пабло выполнил 2 эйса, ни разу не ошибался на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 5.

Следующим соперником Фучовича станет сербский теннисист Душан Лайович. Матч состоится завтра, 17 марта.

Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим (1). Действующий обладатель титула – первая ракетка мира, серб Новак Джокович. Призовой фонд соревнований составил более $ 2 млн.

Андрей Рублёв уверенно вышел в третий круг турнира в Дубае
Дубай (м). 2-й круг
16 марта 2021, вторник. 16:15 МСК
Пабло Карреньо-Буста
15
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 2
6 5 		6 6
         
Мартон Фучович
44
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
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