Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Майами

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что не примет участие в турнире серии «Мастерс» в Майами.
«С грустью вынужден сообщить, что не сыграю в Майами, городе, который я люблю. Мне нужно полностью восстановиться и подготовиться к сезону в Европе. Отдельно хотелось бы обратиться к моим фанатам в США и, в частности, к великому испаноязычному сообществу Флориды, которое всегда меня поддерживает», — написал Надаль на своей странице в «Твиттере».
«Мастерс» в Майами пройдёт с 24 марта по 4 апреля. С турнира в Майами уже снялись швейцарский теннисист Стэн Вавринка, бывшая первая ракетка мира бельгийская теннисистка Ким Клейстерс, а также швейцарец Роджер Федерер.
Ранее Надаль снялся с турнира в Дубае (ОАЭ), на который он получил уайл-кард от организаторов.
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