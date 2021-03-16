Андрей Рублёв узнал соперника по третьему кругу турнира в Дубае

Американский теннисист Тейлор Фритц вышел в третий круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), где сыграет с россиянином Андреем Рублёвым. В матче второго круга Фритц со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:4) обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили.

Встреча продолжалась 2 часа и 7 минут. Фритц 26 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт. Басилашвили выполнил 8 эйсов, 4 раза ошибался на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 8.

Поединок Фритца и Рублёва состоится завтра, 17 марта. Начало — в 19:30 мск.

Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим (1). Действующий обладатель титула – первая ракетка мира, серб Новак Джокович. Призовой фонд соревнований составил более $ 2 млн.