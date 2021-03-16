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Андрей Рублёв узнал соперника по третьему кругу турнира в Дубае

Андрей Рублёв узнал соперника по третьему кругу турнира в Дубае
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Тейлор Фритц вышел в третий круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), где сыграет с россиянином Андреем Рублёвым. В матче второго круга Фритц со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:4) обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили.

Встреча продолжалась 2 часа и 7 минут. Фритц 26 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт. Басилашвили выполнил 8 эйсов, 4 раза ошибался на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 8.

Поединок Фритца и Рублёва состоится завтра, 17 марта. Начало — в 19:30 мск.

Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим (1). Действующий обладатель титула – первая ракетка мира, серб Новак Джокович. Призовой фонд соревнований составил более $ 2 млн.

Дубай (м). 2-й круг
16 марта 2021, вторник. 17:20 МСК
Тейлор Фритц
30
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 7
6 		3 6 4
         
Николоз Басилашвили
36
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
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