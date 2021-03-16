Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче второго круга турнира в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу, одержанную во втором круге турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) в матче с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори (6:4, 6:4).
«Это был действительно тяжёлый матч. Для меня он стал первым на этом турнире, а Эмиль прошёл квалификацию и одержал победу в первом раунде. Ему было привычно играть в этих условиях. Матч получился непростым. Борьба была упорной, особенно некоторые отрезки во втором сете. Но я очень доволен, как играл сегодня. Я провёл неплохой матч и рад оказаться в третьем раунде», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP Tour.
На следующей стадии турнира Рублёв встретится с Тейлором Фритцем, который оказался сильнее грузинского теннисиста Николоза Басилашвили.
Андрей Рублёв уверенно вышел в третий круг турнира в Дубае
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