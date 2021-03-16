Кудерметова: на карантине я разошлась. Много тортиков, мучного, поправилась из-за этого

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как любила проводить время на карантине.



«Я очень люблю готовить. Часто провожу время в интернете, смотрю всякие рецепты и всё, что мне нравится, пытаюсь воплотить в жизнь. На карантине я разошлась и готовила очень много выпечки, даже сама поправилась из-за этого. Очень много было тортиков, мучного, поэтому потом пришлось всё это «выбегивать».

Любимые места в Санкт-Петербурге? Вообще, когда я приезжала в Санкт-Петербург в прошлом и позапрошлом году, мы нашли кафе, которое называется «Рюмочная № 1», и каждый день в него ходили. Там такая советская атмосфера, музыка той поры, домашняя еда… Я каждый вечер туда ходила — уют столько сил придаёт! Набиралась там энергии.

Конечно, я посещала «Эрмитаж», меня впечатлили безумно красивая архитектура, картины… Ещё мы брали экскурсию и катались на лодке. Посмотрела немного, но всё, что смотрела, мне очень понравилось», — приводит слова Кудерметовой «Матч ТВ».