Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кудерметова: на карантине я разошлась. Много тортиков, мучного, поправилась из-за этого

Кудерметова: на карантине я разошлась. Много тортиков, мучного, поправилась из-за этого
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как любила проводить время на карантине.

«Я очень люблю готовить. Часто провожу время в интернете, смотрю всякие рецепты и всё, что мне нравится, пытаюсь воплотить в жизнь. На карантине я разошлась и готовила очень много выпечки, даже сама поправилась из-за этого. Очень много было тортиков, мучного, поэтому потом пришлось всё это «выбегивать».

Любимые места в Санкт-Петербурге? Вообще, когда я приезжала в Санкт-Петербург в прошлом и позапрошлом году, мы нашли кафе, которое называется «Рюмочная № 1», и каждый день в него ходили. Там такая советская атмосфера, музыка той поры, домашняя еда… Я каждый вечер туда ходила — уют столько сил придаёт! Набиралась там энергии.

Конечно, я посещала «Эрмитаж», меня впечатлили безумно красивая архитектура, картины… Ещё мы брали экскурсию и катались на лодке. Посмотрела немного, но всё, что смотрела, мне очень понравилось», — приводит слова Кудерметовой «Матч ТВ».

Рахимова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, где сразится с Кудерметовой
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021