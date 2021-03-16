Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира WTA-500 в Санкт-Петербурге. В стартовом матче со счётом 6:7 (1:7), 6:1, 6:1 она обыграла представительницу Франции Кристину Младенович.



Встреча продолжалась 1 час и 56 минут. Гаспарян 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17. Её соперница, занимающая 55-е место в рейтинге WTA, подала 2 эйса, 4 раза ошибалась на подаче и использовала 2 шанса из 9 взять подачу соперницы.

Следующий поединок Гаспарян проведёт 18 марта с чешкой Катержиной Синяковой.

Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 15 по 21 марта. Ранее директор соревнований Александр Медведев сообщил, что его смогут посетить более 4000 болельщиков.



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