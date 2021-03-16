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Тим сенсационно проиграл 81-й ракетке мира в Дубае

Тим сенсационно проиграл 81-й ракетке мира в Дубае
Теннис / ATP 0
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Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим неожиданно уступил южноафриканцу Ллойду Джорджу Харрису во втором круге турнира АТР 500 в Дубае – 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час и 12 минут. Тим выполнил 6 эйсов, совершил две двойные ошибки, 18 невынужденных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. 24-летний Харрис, находящийся на 81-м месте рейтинга АТР, выполнил 8 эйсов и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. В основную сетку турнира он пробился через квалификацию.

«Я очень счастлив. Сегодня я играл очень хорошо. И то, как я играл, добавило мне уверенности. Я хорошо подавал, было мало промахов. Я контролировал практически каждый розыгрыш, в том числе за счёт максимальной концентрации, которой я достиг в последнее время», — сказал Харрис после матча в эфире Eurosport.

В третьем круге турнира Ллойд Джордж Харрис встретится с сербом Филипом Краиновичем.

Дубай (м). 2-й круг
16 марта 2021, вторник. 20:20 МСК
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Ллойд Джордж Харрис
81
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
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