Видеообзор уверенной победы Рублёва во втором круге турнира в Дубае

Сегодня, 16 марта, российский теннисист Андрей Рублёв в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) встречался с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори. Со счётом 6:4, 6:4 Андрей одержал уверенную победу и вышел в третий круг соревнований.



Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. Рублёв выполнил 6 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Руусувуори 6 эйсов, 6 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.



На следующей стадии турнира Рублёв встретится с Тейлором Фритцем, который оказался сильнее грузинского теннисиста Николоза Басилашвили



Призовой фонд турнира в Дубае составил более $ 2 млн. Действующий обладатель титула – первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович.

Видео победы Рублёва во втором круге турнира в Дубае

Ранее Рублёв прокомментировал одержанную победу.