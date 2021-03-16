Сизикова бросала ракетку, Родионова шепталась с напарницей. Фото с Spb Ladies Trophy

16 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур-Арена» россиянки Екатерина Александрова и Яна Сизикова уступили австралийке Арине Родионовой и голландке Розали Ван Дер Хоек со счётом 2:6, 2:6 на старте парного турнира St. Petersburg Ladies Trophy.
За 59 минут матча Александрова и Сизикова отметились лишь семью двойными ошибками, а их соперницы выполнили один эйс, трижды ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта.
В другом матче россиянка Валерия Савиных и латвийка Елена Остапенко проиграли украинке Надежде Киченок и румынке Ралуце Олару со счётом 3:6, 6:7(1).
За 1 час 27 минут матча Савиных и Остапенко выполнили один эйс, трижды ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их соперницы ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и сделали три брейка.
Лучшие кадры с турнира St. Petersburg Ladies Trophy — в фоторепортаже специального фотокорреспондента Александра Сафонова для Формулы ТХ.
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