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Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. В стартовом матче со счётом 6:4, 6:4 она одолела представительницу Турции Каглу Буюкаксай.

Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты. Павлюченкова ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. Её соперница, занимающая 181-е место в рейтинге WTA, не подала ни одного эйса, 2 раза ошибалась на подаче и использовала 1 шанс из 4 взять подачу соперницы.

Следующий поединок Павлюченкова проведёт с победительницей встречи, в которой сыграют украинка Катарина Завацкая и российская теннисистка Анастасия Гасанова.

Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 15 по 21 марта. Ранее директор соревнований Александр Медведев сообщил, что его смогут посетить более 4000 болельщиков.

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Санкт-Петербург. 1-й круг
16 марта 2021, вторник. 21:35 МСК
Кагла Буюкаксай
181
Турция
Кагла Буюкаксай
К. Буюкаксай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Анастасия Павлюченкова
45
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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