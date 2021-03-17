ATP объяснила решение дисквалифицировать Джумхура, угрожавшего судье

ATP прокомментировала инцидент, случившийся в матче квалификации турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика), в ходе которого встречались представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур и Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов. Босниец получил дисквалификацию за угрозу судье. Встреча завершилась при счёте 6:5 в пользу Зандсхулпа.



«Джумхур продемонстрировал неспортивное поведение и был предупреждён два раза за нарушение спортивного кодекса (предупреждение, штрафные баллы). Его неспособность завершить матч и привела к немедленной дисквалификации. Об этом говорится в соответствующем разделе свода правил ATP», — приводит комментарий ATP Tennis Majors.



Джумхур — победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде.

Дамир Джумхур: прочитал, будто я хотел кого-то убить. Вы хоть понимаете, что это значит?