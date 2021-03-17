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ATP объяснила решение дисквалифицировать Джумхура, угрожавшего судье

ATP объяснила решение дисквалифицировать Джумхура, угрожавшего судье
Теннис / ATP 0

ATP прокомментировала инцидент, случившийся в матче квалификации турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика), в ходе которого встречались представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур и Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов. Босниец получил дисквалификацию за угрозу судье. Встреча завершилась при счёте 6:5 в пользу Зандсхулпа.

«Джумхур продемонстрировал неспортивное поведение и был предупреждён два раза за нарушение спортивного кодекса (предупреждение, штрафные баллы). Его неспособность завершить матч и привела к немедленной дисквалификации. Об этом говорится в соответствующем разделе свода правил ATP», — приводит комментарий ATP Tennis Majors.

Джумхур — победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде.

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