ATP объяснила решение дисквалифицировать Джумхура, угрожавшего судье
ATP прокомментировала инцидент, случившийся в матче квалификации турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика), в ходе которого встречались представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур и Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов. Босниец получил дисквалификацию за угрозу судье. Встреча завершилась при счёте 6:5 в пользу Зандсхулпа.
«Джумхур продемонстрировал неспортивное поведение и был предупреждён два раза за нарушение спортивного кодекса (предупреждение, штрафные баллы). Его неспособность завершить матч и привела к немедленной дисквалификации. Об этом говорится в соответствующем разделе свода правил ATP», — приводит комментарий ATP Tennis Majors.
Джумхур — победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде.
Дамир Джумхур: прочитал, будто я хотел кого-то убить. Вы хоть понимаете, что это значит?
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