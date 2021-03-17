Александр Бублик выругался матом во время матча с Синнером во втором круге турнира в Дубае

Представитель Казахстана Александр Бублик, проигравший во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) итальянскому теннисисту Яннику Синнеру (6:2, 6:7, 4:6), выругался матом по ходу третьего сета.

При счете 2:2 в третьем сете он произнёс: «Они вообще люди или нет? У них что, кроме тенниса, ничего нет, я просто не понимаю? Это (ужас)».

При переходе Бублик обратился к своему наставнику.

«Настроение сейчас такое, что поругаться охота. (Ничего) не понимаю, что делать. Это уже просто смешно. Постоянно одно и то же. (Отвратительно) тяжёлый вид спорта», — произнёс Бублик.

Александр обратился и к арбитру: «Как же я (устал) играть в эту (фигню), ты даже понятия не имеешь».



(В оригинале звучала нецензурная лексика).

Александр Бублик поднялся на 9-ю строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-5 — трое россиян