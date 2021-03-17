Калинская пробилась во 2-й круг турнира в Монтеррее
Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге турнира в Монтеррее обыграла представительницу Аргентины Надию Подороску со счётом 6:4, 6:4.
Матч продолжался 1 час 34 минуты. Россиянка сделала два эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. Подороска один раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Калинской станет представительница Сербии Нина Стоянович, победившая итальянку Мартину Тревизан со счётом 6:3, 6:2. Калинская стала единственной российской теннисисткой, прошедшей во второй круг турнира. Ранее Варвара Грачёва уступила китаянке Чжэн Сайсай, а Анна Блинкова проиграла швейцарке Виктории Голубич.
Рекомендуем вам
- 17 марта 2021
-
06:15
-
02:51
-
01:09
-
00:48
-
00:45
-
00:33
-
00:04
- 16 марта 2021
-
23:14
-
23:03
-
22:06
-
21:38
-
21:28
-
20:24
-
20:04
-
19:58
-
19:38
-
18:47
-
17:15
-
16:39
-
16:11
-
15:38
-
15:16
-
15:03
-
14:43
-
14:30
-
13:21
-
10:46
-
10:18
-
10:05
-
09:48
-
09:24
- 15 марта 2021
-
23:43
-
22:11
-
21:16
-
20:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам