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Калинская пробилась во 2-й круг турнира в Монтеррее

Калинская пробилась во 2-й круг турнира в Монтеррее
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге турнира в Монтеррее обыграла представительницу Аргентины Надию Подороску со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. Россиянка сделала два эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. Подороска один раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Калинской станет представительница Сербии Нина Стоянович, победившая итальянку Мартину Тревизан со счётом 6:3, 6:2. Калинская стала единственной российской теннисисткой, прошедшей во второй круг турнира. Ранее Варвара Грачёва уступила китаянке Чжэн Сайсай, а Анна Блинкова проиграла швейцарке Виктории Голубич.

Монтеррей. 1-й круг
17 марта 2021, среда. 03:40 МСК
Анна Калинская
130
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Надия Подороска
47
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
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