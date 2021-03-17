Калинская пробилась во 2-й круг турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге турнира в Монтеррее обыграла представительницу Аргентины Надию Подороску со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. Россиянка сделала два эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. Подороска один раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Калинской станет представительница Сербии Нина Стоянович, победившая итальянку Мартину Тревизан со счётом 6:3, 6:2. Калинская стала единственной российской теннисисткой, прошедшей во второй круг турнира. Ранее Варвара Грачёва уступила китаянке Чжэн Сайсай, а Анна Блинкова проиграла швейцарке Виктории Голубич.