Андрей Рублёв: при нормальной системе рейтинга я был бы четвёртой ракеткой мира
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал слова немца Александра Зверева, который выразил недовольство нынешней системой рейтинга ATP. Ранее Зверев сказал: «Я главный болельщик Роджера Федерера, но он не играл год, а в рейтинге стоит выше меня. Я за это время сыграл в финале «Большого шлема», в финале «Мастерса». Нынешняя система – просто катастрофа». Рублёв в рейтинге ATP занимает восьмую строчку. Зверев — седьмую.
«При нормальной системе рейтинга я был бы четвёртой ракеткой мира. Как вы думаете, что для меня лучше: четвёртая строчка или восьмая? С нынешней системой мне гораздо труднее добраться до четвёртой строчки. Вот вам и ответ», — приводит слова Рублёва Herald Sun.
Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович.
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