Пэр объяснил своё поведение кризисом из-за Covid. Федерация тенниса Франции его простила

31-летний французский теннисист Бенуа Пэр принёс извинения федерации тенниса Франции (FFT) за недостойное поведение на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). В FFT извинения приняли, однако оштрафовали француза на € 5,5 тыс.

Напомним, 5 марта в матче с аргентинцем Франсиско Серундоло Пэр вышел из себя: плевался на корте, выкрикивал нецензурные выражения, спорил с судьёй и даже умышленно совершил две двойные ошибки.

«Указанное поведение противоречит ценностям тенниса, изложенным в Этическом кодексе FFT. Комитет также отмечает, что игроков высокого уровня их статус, репутация или доходы не освобождают от соблюдения ценностей тенниса, напротив, они несут особую ответственность за пропаганду этих ценностей, особенно среди молодёжи», — говорится в заявлении комитета по этике FFT.

Пэр отправил электронное письмо с извинениями, где выразил «желание исправиться» и сослался на «вызванный Covid‐19 эпидемиологический кризис, послуживший причиной психологической усталости и недостатка тренировок». Этим, по словам француза, «объясняются нервозность и напряжение», сообщает L’Equipe.

Комитет принял во внимание письмо Пэра и решил, что «на данном этапе нет необходимости передавать дело в компетентные дисциплинарные органы».

Пэр издевательски плюнул и бросил играть в конце матча на турнире в Буэнос-Айресе. Видео