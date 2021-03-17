Янник Синнер прокомментировал слова Бублика об употреблении пива в 19 лет

19-летний итальянский теннисист Янник Синнер оценил поведение казахстанца Александра Бублика по ходу их матча во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ), который завершился победой Синнера со счётом 6:2, 6:7, 4:6.
Напомним, Бублик при счёте 2:2 в третьем сете сказал: «Они вообще люди или нет? У них что, кроме тенниса, ничего нет, я просто не понимаю? Я в 19 лет пил пиво. Это (ужас)». (В оригинале звучала нецензурная лексика).
«(Улыбается). Он очень талантливый. Все мы разные: может, он достиг этого уровня, потому что… он такой, а я – потому что другой. Я уважаю всех игроков и никого не недооцениваю.
Для меня лучшая подготовка – стараться прибавлять с каждым днём. Психологию, разум я всегда держу под контролем. Это только моё, больше туда никто проникнуть не может», — приводит слова итальянца журналист Ubitennis Алессандро Стелла в своём «твиттере».
- 17 марта 2021
-
11:13
-
10:21
-
09:39
-
09:12
-
06:15
-
02:51
-
01:09
-
00:48
-
00:45
-
00:33
-
00:04
- 16 марта 2021
-
23:14
-
23:03
-
22:06
-
21:38
-
21:28
-
20:24
-
20:04
-
19:58
-
19:38
-
18:47
-
17:15
-
16:39
-
16:11
-
15:38
-
15:16
-
15:03
-
14:43
-
14:30
-
13:21
-
10:46
-
10:18
-
10:05
-
09:48
-
09:24