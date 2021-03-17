Янник Синнер прокомментировал слова Бублика об употреблении пива в 19 лет

19-летний итальянский теннисист Янник Синнер оценил поведение казахстанца Александра Бублика по ходу их матча во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ), который завершился победой Синнера со счётом 6:2, 6:7, 4:6.

Напомним, Бублик при счёте 2:2 в третьем сете сказал: «Они вообще люди или нет? У них что, кроме тенниса, ничего нет, я просто не понимаю? Я в 19 лет пил пиво. Это (ужас)». (В оригинале звучала нецензурная лексика).

«(Улыбается). Он очень талантливый. Все мы разные: может, он достиг этого уровня, потому что… он такой, а я – потому что другой. Я уважаю всех игроков и никого не недооцениваю.

Для меня лучшая подготовка – стараться прибавлять с каждым днём. Психологию, разум я всегда держу под контролем. Это только моё, больше туда никто проникнуть не может», — приводит слова итальянца журналист Ubitennis Алессандро Стелла в своём «твиттере».

Александр Бублик выругался матом во время матча с Синнером во втором круге турнира в Дубае