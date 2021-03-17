Шаповалов: не хочу играть много турниров в «пузырях», это психологически сложно

12-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал, как, по его мнению, коронавирусные ограничения влияют на, в первую очередь, психологию игроков.

«Я определённо не хочу играть слишком много турниров в этом году, если они все будут в «пузырях», потому что психологически очень сложно долго находиться в замкнутых пространствах.

Конечно, иметь игровую практику – потрясающе, однако по прошествии нескольких недель вы теряете страсть к теннису, многие игроки сейчас с этим борются. Хочется свести к минимуму это чувство», — приводит слова Шаповалова AFP.

Вчера, 16 марта третий номер посева Шаповалов обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в матче второго круга турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:1, 6:3.