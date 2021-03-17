Россиянка Гасанова победила украинку Завацкую на турнире в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. Она одержала победу над украинкой Катариной Завацкой со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 7:5.

Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты. На счету Гасановой 2 эйса, 12 двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 17. Её соперница ни разу не подала навылет и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге соревнований Гасанову ждёт соотечественница Анастасия Павлюченкова (5). Встреча состоится завтра, 18 марта.

Призовой фонд соревнований составил более $ 1,8 млн.

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