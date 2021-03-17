«Не знал, чего ожидать от него». Циципас — о победе в матче с Пэром на турнире в Акапулько

Представитель Греции Стефанос Циципас прокомментировал победу, одержанную в матче с французским теннисистом Бенуа Пэром в первом круге турнира в Акапулько – 6:3, 6:1.

«Признаться, я не знал, чего ожидать от Пэра сегодня. Думаю, игры на турнирах, где ты до этого не участвовал, получаются непростыми.

Я чувствовал большую ответственность, хотел оставаться верным своей игре и тому, как я обычно сражаюсь. Болельщики меня поддерживала на протяжении всего матча. Это всегда здорово, когда ты новичок на турнире. В этой встрече я чувствовал себя прекрасно», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP Tour.



Турнир в Акапулько проходит с 15 по 20 марта, его призовой фонд составил $1 204 960. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль.