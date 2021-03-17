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Янник Синер вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Янник Синер вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Теннис / ATP 0
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Итальянский теннисист Янник Синнер пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга он со счётом 6:4, 3:6, 7:5 обыграл испанского теннисиста Роберто Баутисту-Агуту.

Встреча продолжалась 2 часа и 26 минут. Синнер 16 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Его соперник, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, выполнил 5 эйсов, допустил одну двойную ошибку на подаче и реализовал 2 из 7 брейк-пойнта.

В четвертьфинале итальянец встретится с победителем поединка Аслан Карацев (Россия) — Лоренцо Сонего (Италия), который проходит в настоящее время.

Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим, который выбыл во втором круге соревнований, уступив южноафриканцу Ллойду Джорджу Харрису со счётом 3:6, 4:6.

Дубай (м). 3-й круг
17 марта 2021, среда. 15:15 МСК
Янник Синнер
32
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
4 		6 5
         
Роберто Баутиста-Агут
11
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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