Звонарёва вышла в третий круг турнира в Санкт-Петербурге, переиграв Ферро на тай-брейке

Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в третий круг турнира WTA-500 в Санкт-Петербурге. В матче второго круга со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 7:6 (7:2) она обыграла представительницу Франции Фиону Ферро.



Встреча продолжалась 3 часа и 13 минут. Звонарёва 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Её соперница, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, допустила одну ошибку на подаче и использовала 3 шанса из 8 взять подачу Звонарёвой.

В матче третьего круге Звонарёва встретится с победительницей поединка, в котором сыграют россиянки Анастасия Гасанова и Анастасия Павлюченкова.

Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 15 по 21 марта. Ранее директор соревнований Александр Медведев сообщил, что его смогут посетить более 4000 болельщиков.



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