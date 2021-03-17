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Звонарёва вышла в третий круг турнира в Санкт-Петербурге, переиграв Ферро на тай-брейке

Звонарёва вышла в третий круг турнира в Санкт-Петербурге, переиграв Ферро на тай-брейке
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в третий круг турнира WTA-500 в Санкт-Петербурге. В матче второго круга со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 7:6 (7:2) она обыграла представительницу Франции Фиону Ферро.

Встреча продолжалась 3 часа и 13 минут. Звонарёва 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Её соперница, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, допустила одну ошибку на подаче и использовала 3 шанса из 8 взять подачу Звонарёвой.

В матче третьего круге Звонарёва встретится с победительницей поединка, в котором сыграют россиянки Анастасия Гасанова и Анастасия Павлюченкова.

Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 15 по 21 марта. Ранее директор соревнований Александр Медведев сообщил, что его смогут посетить более 4000 болельщиков.

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Санкт-Петербург. 2-й круг
17 марта 2021, среда. 16:30 МСК
Фиона Ферро
43
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		5 6 2
6 6 		7 7 7
         
Вера Звонарёва
145
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
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