Андрей Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв американца Фритца

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга он уверенно обыграл представителя США Тейлора Фритца. Счёт встречи — 6:3, 6:1.
Поединок продолжался 1 час и 6 минут. Рублёв 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 30-е место в рейтинге ATP, выполнил 6 эйсов, 4 раза ошибался на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.
В четвертьфинале Рублёв встретится с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.
Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим, который выбыл во втором круге, уступив южноафриканцу Ллойду Джорджу Харрису со счётом 3:6, 4:6.
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