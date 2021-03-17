Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Андрей Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв американца Фритца

Андрей Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв американца Фритца
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче третьего круга он уверенно обыграл представителя США Тейлора Фритца. Счёт встречи — 6:3, 6:1.

Поединок продолжался 1 час и 6 минут. Рублёв 12 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 30-е место в рейтинге ATP, выполнил 6 эйсов, 4 раза ошибался на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Рублёв встретится с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.

Возглавил сетку турнира в Дубае четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим, который выбыл во втором круге, уступив южноафриканцу Ллойду Джорджу Харрису со счётом 3:6, 4:6.

Большой теннис возвращается в Россию! Наши девушки сражаются за главный трофей St. Petersburg Ladies Trophy 2021. С 13 по 21 марта в КСК «Сибур Арена» в Санкт-Петербурге. Билеты на «Чемпионате»!

Дубай (м). 3-й круг
17 марта 2021, среда. 20:15 МСК
Тейлор Фритц
30
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Андрей Рублёв бросился в погоню за Федерером. Серия побед россиянина достигла 22 матчей
Аслан Карацев и Андрей Рублёв пробились в восьмёрку лучших на турнире ATP-500 в Дубае. Будет ли российский полуфинал?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021