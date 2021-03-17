Кузнецова пробилась в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. В матче второго круга со счётом 6:1, 7:5 она одолела представительницу Китая Синьюй Ван.



Встреча продолжалась 1 час и 23 минуты. Кузнецова 2 раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Ван, занимающая 159-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, допустила 6 ошибок на подаче и использовала 2 шанса из 6 взять подачу соперницы.

В матче третьего круге Кузнецова встретится с победительницей поединка, в котором сыграют Елена Остапенко из Латвии и румынская теннисистка Жаклин Кристиан.

Напомним, турнир в Санкт-Петербурге проходит с 15 по 21 марта. Ранее директор соревнований Александр Медведев сообщил, что его смогут посетить более 4000 болельщиков.