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Кузнецова пробилась в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Кузнецова пробилась в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. В матче второго круга со счётом 6:1, 7:5 она одолела представительницу Китая Синьюй Ван.

Встреча продолжалась 1 час и 23 минуты. Кузнецова 2 раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Ван, занимающая 159-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, допустила 6 ошибок на подаче и использовала 2 шанса из 6 взять подачу соперницы.

В матче третьего круге Кузнецова встретится с победительницей поединка, в котором сыграют Елена Остапенко из Латвии и румынская теннисистка Жаклин Кристиан.

Напомним, турнир в Санкт-Петербурге проходит с 15 по 21 марта. Ранее директор соревнований Александр Медведев сообщил, что его смогут посетить более 4000 болельщиков.

Санкт-Петербург. 2-й круг
17 марта 2021, среда. 20:00 МСК
Синьюй Ван
159
Китай
Синьюй Ван
С. Ван
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5  
6 		7  
         
Светлана Кузнецова
39
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
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