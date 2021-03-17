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Рублёв одержал 22-ю победу подряд на турнирах ATP-500 и вышел на 2-е место по длине серии

Рублёв одержал 22-ю победу подряд на турнирах ATP-500 и вышел на 2-е место по длине серии
Теннис / ATP 0

Восьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв одержал 22-ю победу подряд на турнирах категории ATP-500. По этому показателю он вышел на второе место, обогнал представителя Великобритании Энди Маррея и уступает лишь 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 28 побед.

Напомним, сегодня, 17 марта, Андрей обыграл представителя США Тейлора Фритца и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Рублёв не проигрывает на соревнованиях такой категории с сентября 2020 года. За это время россиянин выиграл четыре турнира подряд – Гамбург, Санкт-Петербург, Вена-2020 и Роттердам-2021.

За право выйти в полуфинал турнира в Дубае Рублёв поборется с венгром Мартоном Фучовичем.

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