Рублёв одержал 22-ю победу подряд на турнирах ATP-500 и вышел на 2-е место по длине серии
Восьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв одержал 22-ю победу подряд на турнирах категории ATP-500. По этому показателю он вышел на второе место, обогнал представителя Великобритании Энди Маррея и уступает лишь 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 28 побед.
Напомним, сегодня, 17 марта, Андрей обыграл представителя США Тейлора Фритца и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Рублёв не проигрывает на соревнованиях такой категории с сентября 2020 года. За это время россиянин выиграл четыре турнира подряд – Гамбург, Санкт-Петербург, Вена-2020 и Роттердам-2021.
За право выйти в полуфинал турнира в Дубае Рублёв поборется с венгром Мартоном Фучовичем.
Андрей Рублёв бросился в погоню за Федерером. Серия побед россиянина достигла 22 матчей
Аслан Карацев и Андрей Рублёв пробились в восьмёрку лучших на турнире ATP-500 в Дубае. Будет ли российский полуфинал?
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