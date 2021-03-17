Рублёв одержал 22-ю победу подряд на турнирах ATP-500 и вышел на 2-е место по длине серии

Восьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв одержал 22-ю победу подряд на турнирах категории ATP-500. По этому показателю он вышел на второе место, обогнал представителя Великобритании Энди Маррея и уступает лишь 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 28 побед.



Напомним, сегодня, 17 марта, Андрей обыграл представителя США Тейлора Фритца и вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Рублёв не проигрывает на соревнованиях такой категории с сентября 2020 года. За это время россиянин выиграл четыре турнира подряд – Гамбург, Санкт-Петербург, Вена-2020 и Роттердам-2021.



За право выйти в полуфинал турнира в Дубае Рублёв поборется с венгром Мартоном Фучовичем.

Андрей Рублёв бросился в погоню за Федерером. Серия побед россиянина достигла 22 матчей Аслан Карацев и Андрей Рублёв пробились в восьмёрку лучших на турнире ATP-500 в Дубае. Будет ли российский полуфинал?