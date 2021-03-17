Зверев – о Гарфии: через три года он войдёт в топ-10

Седьмая ракетка мира немец Александр Зверев высоко оценил Карлоса Алкараса Гарфию, которого победил накануне в первом круге турнира в Акапулько — 6:3, 6:1.



«Ему 17 лет, и на него все прямо сейчас смотрят. Я помню, когда мне было 17 лет, и в сравнении с этим он играет в невероятный теннис. Я предполагаю, что он войдёт в десятку лучших к 2024 году. У него определенно будет долгая и отличная карьера, и я буду играть с ним ещё не один раз.



Удары Карлоса очень тяжёлые, особенно его форхенд. Он напоминает мне Надаля – хоть Гарфия и правша, в отличие от Рафы, но тяжесть мяча очень похожа. С этого момента он будет становится только сильнее. Я играл против многих игроков моложе меня. По тяжести его мяч сильно отличался от других парней. Он очень хорошо играет, хорошо двигается и очень сильно бьёт по мячу, поэтому я думаю, что у него впереди блестящее будущее. Думаю, он довольно быстро поднимется в рейтинге», — приводит слова Зверева Tennis Нead.



17-лений испанец Карлос Алкарас Гарфия сейчас занимает 132-е место в рейтинге АТР.

Александр Зверев уверенно прошёл во второй круг турнира в Акапулько, Чилич выбыл